«المركزي الصيني»: تعثر سداد السندات يقوي السوق!

المصدر: (شنغهاي - رويترز)

أفاد البنك المركزي الصيني أمس بأن التخلف عن سداد سندات قد يفيد في القضاء على الضعف ويقوي السوق في نهاية المطاف، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين بشأن موقف الصين إزاء ديون شركات.

يأتي ذلك عقب سلسلة من حالات التخلف عن السداد في الآونة الأخيرة من جانب شركات مملوكة للدولة تحظى بتصنيف مرتفع مما تسبب في موجات صدمة في أنحاء سوق سندات الشركات بالصين.

وقال تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خلال إيجاز صحفي لمجلس الدولة الصيني بشأن تحسين نظام الائتمان الاجتماعي للبلاد «التخلف عن سداد سندات يكسر قاعدة السداد المضمون للفائدة وأصل الدين ويساعد في الواقع في تشكيل آلية تستند إلى البقاء للأصلح».

ومنذ بداية العام الجاري، كانت سوق السندات مستقرة في المجمل، مع عدد محدود من حالات التعثر تسبب في تقلبات في السوق. واستعادت السوق استقرارها والمستثمرين رشدهم.

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