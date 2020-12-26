الروبل الروسي يصعد لأعلى مستوى في أسبوع

المصدر: (موسكو-رويترز)

ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة أمس، إذ تخطى مستوى 90 مقابل اليورو بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تملكها.

وارتفع الروبل 0.4 % مقابل الدولار إلى 73.65، ليقلص خسائر تكبدها في الأسبوع الفائت لكنه ما زال يتداول بعيداً عن مستويات قرب 61 المسجلة في أوائل 2020 قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا روسيا. ومقابل اليورو، أضاف الروبل 0.2 % إلى 89.91. واستعاد الروبل مكاسبه الأسبوع المنقضي بفضل طلب مرتبط بمدفوعات محلية للضرائب، لكن التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا يكبح تعافيه.

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