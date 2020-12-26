شكوك حول إبرام الصين والاتحاد الأوروبي اتفاقاً استثمارياً قبل نهاية 2020

المصدر: بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية أمس، إن بكين ستجري محادثات بشأن اتفاقية استثمارية مع الاتحاد الأوروبي «بوتيرتها الخاصة»، مما يثير شكوكاً بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق بحلول نهاية العام.

والمفاوضات بشأن الاتفاقية الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين، التي ستمنح الشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى السوق الصينية، مستمرة منذ ست سنوات. كان مسؤول بالاتحاد الأوروبي قال الأسبوع الماضي إن الاتفاق قريب عقب دفعة من ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام وهي أكبر مصدر أوروبي إلى الصين. لكن أحدث التصريحات الصادرة عن الحكومة الصينية تشير إلى العكس.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية في إيجاز صحفي، إن الصين «ستجري المحادثات بوتيرتها الخاصة انطلاقاً من حماية أمنها ومصالحها التنموية».

ورددت تصريحاته صدى ما أعلنته وزارة التجارة التي قالت أول من أمس، إن التوصل إلى اتفاق يتطلب جهوداً من كلا الطرفين «كي يلتقيا في منتصف الطريق».

كما تشكل أحدث تصريحات لوانغ تراجعاً مقارنة مع اليوم السابق. حيث نفى وانغ أن المحادثات عالقة بسبب تقديم الصين المزيد من المطالب بشأن الطاقة النووية. وكان قد قال «بحسب فهمي، المحادثات تسير بسلاسة».

كان دبلوماسي غربي كبير قال لرويترز، إن الصين طلبت من أوروبا «أموراً مستحيلة»، مثل الوصول إلى قطاعات حساسة مثل الطاقة ومعالجة المياه والمرافق العامة. وأضاف الدبلوماسي، أن من بين النقاط الأخرى الرئيسية العالقة إحجام الصين عن التصديق على القوانين الدولية ذات الصلة بالعمالة.

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