الأسهم العالمية تحلق وارتفاع النفط والذهب والاسترليني

المصدر: عواصم - رويترز

أبرمت بريطانيا أمس اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لما بعد خروجها منه، قبل 7 أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم وفي أهم تحوّل عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية. وتفاعلت أسواق الأسهم والسلع والعملات العالمية مع إعلان توقيع الاتفاق، حيث سيطرت حالة من التفاؤل على البورصات العالمية وتسابقت المؤشرات في الصعود.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في جلسة تداول قصيرة وصعد مؤشر داو جونز 26.09 نقطة أو 0.09 % إلى 30155.92 نقطة وزاد ستاندرد أند بورز 4.02 نقاط أو 0.11% مسجلاً 3694.03 نقطة وتقدم ناسداك 20.43 نقطة أو 0.16% إلى 12791.54 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة وقفز مؤشر الشركات المتوسطة في لندن 1.2% ليختم جلسة مختصرة بسبب العطلات عند أعلى مستوياته منذ فبراير. وقادت أسهم البنوك الحساسة لتطورات الخروج البريطاني مكاسب مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي صعد 0.2% معوضاً خسائره التي مني بها في وقت سابق من الأسبوع . وقفز مؤشر قطاع البنوك 0.7 % مع صعود أسهم لويدز 4 % وباركليز 1.8%.

وصعدت الأسهم اليابانية قرب أعلى مستوياتها في قرابة 3 عقود إذ يدعم توزيع اللقاح الآمال في تعاف اقتصادي من «كوفيد 19»، فيما ربحت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة على خلفية تحول في السياسة نحو طاقة أكثر نظافة. وصعد مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكاي 0.54% إلى 26668.35 نقطة، ليزداد قرباً من ذروة يوم الاثنين عند 26905 نقاط، والذي كان أعلى مستوياته منذ أوائل 1991 وزاد مؤشر توبكس 0.51% إلى 1774.27 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في ظل تداول بسيط بسبب عطلات، فيما أثار تراجع المخزونات الأمريكية آمالاً في انتعاش الطلب. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً بما يعادل 0.8 % إلى 50.80 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً بما يعادل 0.75 % إلى 47.76 دولاراً. وصعدت أسعار الذهب مع تراجع الدولار ومراهنة المستثمرين على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1875.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن صعد بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1880 دولاراً. وحافظ الجنيه الاسترليني على مكاسبه ليظل قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف العام ارتفع 0.8 % بعد تأكيد الاتفاق ليصل إلى 1.361 دولار أقل قليلاً فحسب من مستويات الذروة المسجلة في مايو 2018.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز