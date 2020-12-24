بريطانيا تبرم اتفاق تجارة لما بعد «بريكست»

المصدر: لندن - رويترز

أبرمت بريطانيا، اليوم الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لما بعد خروجها منه، وذلك قبل 7 أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وفي أهم تحوّل عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء «أُبرم الاتفاق... استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانيننا وتجارتنا ومياه الصيد».

«الاتفاق نبأ رائع للأسر والشركات في شتى أرجاء المملكة المتحدة. وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي، دون أي رسوم أو حصص».

وتابع «أنجزنا هذا الاتفاق العظيم للملكة المتحدة بأسرها، في زمن قياسي، وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو اتفاق يحمي تكامل سوقنا الداخلية، وموقع إيرلندا الشمالية فيها».

وقال المصدر إن الاتفاق يضمن خروج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي، وألا تكون ملزمة بقواعده.

وأضاف «لا دور لمحكمة العدل الأوروبية، وتحققت جميع خطوطنا الحمراء، في ما يتعلق باستعادة السيادة».

وقال إن الاتفاق يغطي تجارة بلغت قيمتها 668 مليار جنيه إسترليني (909 مليارات دولار) في 2019.

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