آمال اللقاح واتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي يصعدان بالأسهم العالمية

المصدر: عواصم- رويترز

سيطرت حالة من التفاؤل على أسواق الأسهم العالمية، خلال التعاملات اليوم، حيث تسابقت المؤشرات في الصعود بدعم آمال اللقاح والانتعاش الاقتصادي العالمي، وباتفاق الخروج البريطاني مع الاتحاد الأوروبي.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع في جلسة تداول قصيرة، حيث حفزت التوقعات لتعاف اقتصادي تدريجي الشراء في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 26.09 نقطة، بما يعادل 0.09 % إلى 30155.92 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.02 نقاط أو 0.11% مسجلاً 3694.03 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 20.43 نقطة أو 0.16% إلى 12791.54 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي مع إنجاز اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد ماراثون من المفاوضات الشاقة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة في لندن 1.2% ليختم جلسة مختصرة بسبب العطلات عند أعلى مستوياته منذ فبراير في حين جاءت مكاسب فايننشال تايمز 100 محدودة بفعل صعود الجنيه الاسترليني، الذي نال من المؤشر الغني بالشركات المعتمدة على التصدير.

وقادت أسهم البنوك الحساسة لتطورات الخروج البريطاني مكاسب مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي صعد 0.2% معوضاً خسائره التي مني بها في وقت سابق من الأسبوع، عندما أثار ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» فزع الأسواق.

وتقول مصادر في لندن وبروكسل: إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنا من إبرام اتفاق تجارة محدود، وذلك بعد سجال لشهور ووسط تحذيرات من إمكانية عدم التوصل إلى صفقة.

وقفز مؤشر قطاع البنوك 0.7 % مع صعود أسهم لويدز 4 % وباركليز 1.8%.

آمال التعافي

وصعدت الأسهم اليابانية لتكون قاب قوسين أو أدنى من أعلى مستوياتها في قرابة 3 عقود، إذ يدعم توزيع اللقاح الآمال في تعاف اقتصادي من جائحة «كوفيد 19»، فيما ربحت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة على خلفية تحول في السياسة نحو طاقة أكثر نظافة.

وصعد مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكاي 0.54% إلى 26668.35 نقطة، ليزداد قرباً من ذروة يوم الاثنين عند 26905 نقاط، والذي كان أعلى مستوياته منذ أوائل 1991 وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51% إلى 1774.27 نقطة.

ويعزز توزيع لقاحات «كوفيد 19» الآمال في أن التعافي الاقتصادي يمكن أن يكتسب زخماً في العام المقبل بالرغم من رياح معاكسة سببتها سلالة أسرع انتشاراً اكتشفت مؤخراً، وتأجيل لحزمة مساعدات أمريكية مرتبطة بالجائحة.

وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو سيكيوريتيز، إنه من المرجح استقرار نياكي بين 26 ألف نقطة و27 ألف نقطة في الوقت الراهن.

وأضاف «لكن إذا نزل الدولار كثيراً دون 103 ينات، قد نرى بيعاً للأسهم اليابانية».

وارتفعت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة بعد أن أوردت صحيفة نيكي أن استراتيجية اليابان الجديدة لوقف الانبعاثات ستستهدف زيادة كبيرة في طاقة الرياح البحرية.

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