لوفتهانزا للشحن توسع أعمالها استعداداً لنقل لقاحات (كوفيد-19) حول العالم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة لوفتهانزا للشحن اكتمال جهوزيتها لتوزيع اللقاحات حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن الشحن الجوي هو الوسيلة المثلى لضمان التوزيع السريع والموثوق لهذه المنتجات الصيدلانية شديدة الحساسية عبر القارات.

ومن هذا المنطلق، خصصت الشركة فريق عملٍ متخصصٍ، ودعمته بمجموعة متنوعة من سيناريوهات النقل الممكنة منذ الربيع الماضي.

وأوضح بيتر غيربر، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا للشحن: «ما من شكٍ أن توزيع المستحضرات الصيدلانية الحساسة للحرارة والوقت يتطلب الكثير من التجهيز والإعداد. ولطالما كنا من أوائل شركات الطيران المتخصصة في نقل البضائع الطبية والأدوية، ويمكننا الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي نملكها في هذا المجال.

وبفضل التوسع الأخير في بنيتنا التحتية الخاصة بالخدمات الأرضية، نحن قادرون أيضاً على التعامل مع كميات شحنٍ إضافيةٍ، ونقلها إلى جميع أنحاء العالم، ودعم عملائنا في نفس الوقت من أجل الحفاظ على سلسلة التبريد».

وأضاف غيربر: «في العام 2019، نجحنا في نقل حوالي 100.000 طن من الأدوية، ونحن مستعدون للمساهمة مرة أخرى في التغلب على هذا الوباء من خلال توزيع اللقاحات في كافة أنحاء العالم».

وفي حين بات نقل لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) متاحاً بالفعل عبر أسطول لوفتهانزا للشحن، فقد أطلقت الشركة خدمة متميزة لعملائها تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض تحت المسمى COVID-19 Temp Premium، وستتم إتاحتها للحجز اعتباراً من 11 يناير 2021، مدعومةً بخدمة عملاءٍ خاصة شاملةٍ على امتداد سلسلة السفر، تشمل المراقبة الدقيقة لشحنات اللقاح طوال عملية النقل، وخدمات دعم العملاء بعد البيع وعلى مدار الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، يعطى عملاء خدمة COVID-19 Temp Premium الأولوية للحصول على خدمة الشحن الجوي، وأسرع الخيارات المتاحة التي تتناسب مع درجة الحرارة المطلوبة، ومعايير الأمن الشاملة، بالإضافة إلى إمكانية الحجز في أي من محطات شبكة لوفتهانزا للشحن.

وفيما يتعلق بنقل المستحضرات الصيدلانية، تتوفر ثلاث فئاتٍ للشحن الجوي حسب درجات الحرارة (حسب درجة الحرارة المحيطة): درجة حرارة الغرفة المضبوطة؛ للشحنات التي تتراوح درجة حرارة اللازمة لنقلها من +15 إلى +25 درجة مئوية، والتخزين البارد للشحنات التي تتراوح درجة الحرارة اللازمة لنقلها +2 إلى +8 درجات مئوية، والمخزن العميق والمجمد للشحنات التي تتراوح درجة الحرارة اللازمة لنقلها من -10 مئوية أو أقل.

ومن خلال استخدام الحاويات والوسائل المبردة الخاصة (مثل الثلج الجاف)، يمكن تلبية المزيد من متطلبات شركات تصنيع الأدوية، حيث تتمتع لوفتهانزا للشحن أيضاً بخبراتٍ طويلة في عمليات النقل في النطاق شديد التجمد (-70 درجة مئوية).

هذا، ولا تزال متطلبات التعبئة والنقل والمناولة والتخزين الخاصة بمختلف لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19)، والكميات التي سيتم نقلها، والطرق والفترات الزمنية اللازمة غير معروفة إلى حدٍ ما.

وتعتمد طرق النقل الفعلية للقاحات بشكل كبير على مواقع الإنتاج المستقبلية للقاحات المعتمدة والأسواق المتلقية. وبفضل أسطولها الحالي المكون من 18 طائرة، تتمتع لوفتهانزا للشحن بقدرةٍ عاليةٍ على مواكبة التحولات في الطلب. وفي حال لزم الأمر، يمكن اللجوء إلى توفير سعة شحنٍ إضافية.

وباعتبارها شركة متخصصة في الشحن، تمكن لوفتهانزا للشحن عملاءها من نقل البضائع بين المطارات، حيث توظف الشركة شبكتها العالمية الخاصة بالشحن، بالإضافة إلى الرحلات التجارية الاعتيادية لخطوط لوفتهانزا، والخطوط النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز المتاحة للشحن لخدمة كافة العملاء من شركات الشحن الجوي.

ومن أجل مناولة البضائع في المطارات، تدير شركة الشحن الجوي، التابعة لخطوط لوفتهانزا، منظومة متكاملة للبنية التحتية الأرضية.

وقبيل بدء الجائحة، استثمرت لوفتهانزا للشحن بكثافة في مرافق التحكم بدرجة الحرارة، بما في ذلك منشأة لوفتهانزا لشحن المستحضرات الصيدلانية في ميونيخ، بالإضافة إلى مركز لوفتهانزا لشحن المستحضرات الصيدلانية بمطار أوهير الدولي في شيكاغو.

وإلى جانب محطاتها المخصصة للمنتجات الصيدلانية، وحوالي 200 محطة أخرى مزودة بنظام التحكم النشط بدرجة الحرارة أو بخدمات دعم درجة الحرارة غير النشطة في جميع أنحاء العالم، تملك لوفتهانزا للشحن إحدى أكبر شبكات نقل الأدوية على مستوى العالم، من ضمنها 30 محطة حاصلة على شهادة CEIV Pharma.

وتوضح هذه الشهادة، التي تعد معياراً عالمياً، أن المنشأة تلبي المعايير الصارمة الخاصة بالمناولة والتخزين المناسبين لشحنات الأدوية.

من جهة أخرى، طورت جمعية الطيران العالمية معيار IATA CEIV Pharma بالتعاون مع شركات الشحن الصيدلانية وشركات الطيران، وذلك في مسعى لمواءمة متطلبات الجودة عبر مختلف القطاعات.

وتتميز لوفتهانزا للشحن بمعاييرها المستقلة الخاصة بالجودة، وهي تعد إحدى أوائل شركات الطيران الحاصلة على شهادة CEIV-Pharma في العالم، وهي تواصل توسيع شبكتها من المحطات المعتمدة في جميع أنحاء العالم.

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