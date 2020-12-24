الكويت تكشف حقيقة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مجلس الوزراء الكويتي حقيقة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

ونفى رئيس مركز التواصل الحكومي و الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، وقف قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

وذكر حساب مركز التواصل الحكومي الكويتي في تغريدة على حسابه في تويتر أن :«القرار لا يزال ساريا حتى موعده في نهاية يوم الجمعة الموافق 1-1-2021 على أن يتم مراجعته في ضوء مايستجد».

وكانت الحكومة الكويتية قررت تعليق الرحلات الجوية وإغلاق جميع المنافذ الحدودية، باستثناء عمليات الشحن، اعتبارا من مساء الإثنين وحتى 1 يناير المقبل، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بعض الدول منها المملكة المتحدة.

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