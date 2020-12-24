الذهب يقفز 1% مع هبوط الدولار

المصدر: لندن - رويترز

قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى 1 % أمس، مدعمة بانخفاض الدولار، بينما تمسك المستثمرون بالأمل حيال حزمة تحفيز أمريكية حتى بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيعها.

وبحلول الساعة 1715 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.8 % إلى 1873.71 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % لتسجل 1878.20 دولاراً للأوقية.

مفاوضات التحفيز

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، «البيانات الاقتصادية إنما تعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد يتباطأ وهو ما سيساعد في مفاوضات التحفيز... مازال من المرجح بدرجة كبيرة أن يتم إنجاز حزمة تحفيز من نوع ما».

وتابع، التراجع الطفيف للدولار سمح للذهب بالارتفاع، مضيفاً أن اتفاق التحفيز والتطورات الإيجابية على جبهة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ضرورية لتدعيم مبررات المراهنة على الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 % مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يزيد من إغراء المعدن الأصفر لحملة العملات الأخرى، ويتوقع المستثمرون مزيداً من الانخفاض للعملة الأمريكية في 2021.

وارتفعت الفضة 2 % إلى 25.63 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 1.5 % مسجلاً 1016.83 دولاراً وصعد البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 2330.95 دولاراً للأوقية.

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