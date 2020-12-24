الاسترليني يقفز فوق 1.35 دولار

المصدر: (لندن - رويترز)

واصل الجنيه الاسترليني مكاسبه أمس، متجاوزاً 1.35 دولار، بعد أن أوردت رويترز أن الاتحاد الأوروبي يستعد للتطبيق المؤقت لاتفاق تجارة مع بريطانيا وأن الدول الأعضاء أحيطت علماً بعقد اجتماع اليوم الخميس في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت صحيفة صن إن اتفاقاً للخروج من الاتحاد الأوروبي بات يلوح في الأفق.

وخلال التعاملات كان الاسترليني مرتفعاً 1% إلى 1.3503 دولار بعد صعوده في وقت سابق إثر إعادة فتح للحدود الفرنسية. وأمام اليورو، قفزت العملة البريطانية 0.8% إلى 90.27 بنساً.

وزادت عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو بعد التقرير، ليصعد عائد سندات 10 سنوات الألمانية 5 نقاط أساس في حين بلغ مؤشر الأسهم الأوروبي أعلى مستوياته للجلسة، مرتفعاً نحو 1%.

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