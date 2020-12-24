5 مليارات ريال لدعم القطاع الخاص السعودي

المصدر: (الرياض - د ب أ)

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، أمس، أن القيمة الإجمالية للمبادرات، التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب «كورونا» تجاوزت 5 مليارات ريال.

وقال الصندوق، إن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546، بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، موضحاً أن عدد المشروعات الصغيرة، التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها وصل إلى 274 مشروعاً، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعاً، بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً، بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.

وأضاف الصندوق أن قيمة المنتجات المالية، التي قدمها ضمن المبادرات تجاوزت مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعاً بقيمة 607 ملايين ريال.

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