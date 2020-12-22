توقعاتات بإبقاء المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

المصدر: القاهرة - رويترز

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم غد، وذلك عقب تخفيضات سابقة وهبوط عوائد أدوات الخزانة التي ظلت مرتفعة لفترة. ومن بين 16 محللاً شملهم الاستطلاع، توقع أربعة عشر أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية. وتوقع اثنان خفضاً قدره 50 نقطة أساس.

وقلص البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 300 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس في كل من سبتمبر ونوفمبر. ويبلغ سعر إقراض ليلة 9.25 % حالياً وسعر الإيداع 8.25 % أدنى مستوى لهما منذ يوليو 2014.

ورغم التخفيضات، ظلت عوائد أدوات الخزانة ترتفع منذ أبريل، عندما حدت الجائحة المستثمرين إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة. وبلغ عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوماً 13.01 % في المتوسط في عطاء جرى الأسبوع الماضي، ارتفاعاً من 12.11 % في 14 أبريل.

وتزامن ذلك مع ارتفاع في حيازات أدوات الخزانة الحكومية، إذ صعدت أكثر من 15 % في تسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر، بحسب بيانات حكومية، مما رفع فاتورة الفائدة. لكن العوائد عاودت الانخفاض على مدى الأسبوعين الأخيرين. وتراجع عائد أذون 91 يوماً إلى 12.46 % يوم الأحد.

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