الذهب ينخفض أمام قوة الدولار على أثر حزمة تحفيز

المصدر: نيويورك - رويترز

انخفضت أسعار الذهب، إذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس «كورونا»، في حين تأثرت المعنويات أيضاً ببعض المبيعات لجنى الأرباح.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 % إلى 1870.69 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهبط المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولاراً.

وقال كونال شاه مدير البحوث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي، إن السوق شهدت بعض الصفقات لجني الأرباح بعد أن أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز وصعود الدولار. وارتفع الذهب 23 % هذا العام مدفوعاً بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار مخاوف من التضخم. وغالباً ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

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