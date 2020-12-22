مخاوف بشأن تعافي الطلب تهبط بالنفط

المصدر: لندن - رويترز

تكبدت أسعار النفط مزيداً من الخسائر والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود. وتسببت السلالة الجديدة السريعة الانتشار من فيروس «كورونا» في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عدداً من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً بما يعادل 1.1 % إلى 50.37 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1.2 % إلى 47.38 دولاراً للبرميل.

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