2.7 % انكماشاً متوقعاً لاقتصاد منطقة اليورو بالربع الرابع

المصدر: روما - ب أ

من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.7 % خلال الربع الرابع من العام، وذلك بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس «كورونا». ونُشرت هذه التوقعات في تقرير ربعي يصدره مكتب الإحصاءات الإيطالي ومعهد إيفو الألماني والمعهد الاقتصادي السويسري، ويطلق عليها «التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو».

وجاء في التقرير: بعد تعافٍ حاد خلال الربع الثالث، سوف يتراجع النشاط الاقتصادي مجدداً خلال الربع الرابع بسبب إجراءات الإغلاق الجديدة. وكان إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو قد تراجع بنسبة 11.7 % خلال الربع الثاني، وارتفع بنسبة 12.5 % خلال الربع الثالث.

وبالنسبة لعام 2021، توقع التقرير نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال الربع الأول، وبنسبة 3% خلال الربع الثاني. وتوقع التقرير انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.3 % خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

مع ذلك ذكر التقرير أن المستقبل يخضع لمخاطر الصعود والهبوط، وفعالية السياسات الاقتصادية وتطور الجائحة وتوزيع اللقاحات وتأثير حزم الإنعاش التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تأثير الجائحة على الاقتصاد.

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