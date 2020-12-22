كامل العوضي نائباً للرئيس لـ«إياتا» في إفريقيا والشرق الأوسط

المصدر: جنيف - البيان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تعيين كامل العوضي نائباً للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، من الأول من مارس 2021.

وسيتولى العوضي منصبه الجديد ليخلف محمد علي البكري الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، من أول مارس 2021 أيضاً، ليخلف أليكس بوبوفيتش إثر تقاعده.

وكان العوضي قد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، من نوفمبر 2018 حتى أغسطس 2020، متوجاً بذلك مسيرته المهنية التي استمرت 31 عاماً في الخطوط الجوية الكويتية، والتي عمل فيها نائباً للرئيس التنفيذي ورئيساً للعمليات. كما شغل العوضي عدة مناصب في مجالات السلامة والأمن وإدارة الجودة وتخطيط الموارد المؤسسية.

وسيقود العوضي أنشطة الاتحاد في الشرق الأوسط وإفريقيا من مكتبها الإقليمي في العاصمة الأردنية عمّان إلى جانب انضمامه إلى فريق القيادة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

فريق محترف

وقال ألكسندر دي جونياك المدير العام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لقد أسهم محمد علي البكري في فترة توليه الشرق الأوسط وأفريقيا في الأربعة أعوام الماضية في تعزيز مكانة وخدمات الاتحاد الجوي للنقل الجوي ونجح في تأسيس فريق إقليمي محترف ومتمكن قادر على الاستمرار في المرحلة المقبلة».

وأضاف دي جونياك: «سيساهم انضمام كامل العوضي في مواصلة التطور في المرحلة المقبلة وذلك عبر الاستفادة من خبرته العريقة في قطاع الطيران وبخاصة على المستوى الإقليمي، وهو ما سيكون عنصراً فاعلاً في قيادة أنشطة إياتا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وبخاصة في هذه الأوقات الصعبة. وبصفته شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقاً، فهو على دراية كاملة باحتياجات شركات الطيران من الاتحاد، كما يتمتع بالكفاءة والتصميم اللازمين لتجاوز تطلعات الأعضاء وخاصة في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا».

جهزية

وقال كامل العوضي: أفخر بانضمامي إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي والعمل لدى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط التي تتطلب كغيرها من مناطق العالم أن يكون فيها قطاع نقل جوي قوي وجاهز لبدء مرحلة الانتعاش الاقتصادي في التعافي من آثار كوفيد – 19.

وأضاف العوضي: إن أولويات إنعاش قطاع الطيران واضحة بالنسبة للاتحاد باعتبارها المحور الرئيس، ولا مجال لإضاعة الوقت، إذ يجب أن نساعد الحكومات على إعادة فتح الحدود من دون تطبيق إجراءات الحجر الصحي، ونحتاج إلى التأكد من أن القطاع جاهز لتوسيع نطاق العمليات بأمان وتنفيذ المعايير العالمية التي ستحافظ على سلامة الركاب والطواقم في انتشار الوباء وما بعده.

ويحمل العوضي من دولة الكويت، درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الطيران من كلية إدارة الأعمال في تولوز وشهادة الهندسة في إدارة صيانة الطائرات من كلية التدريب للخدمات الجوية (AST) في المملكة المتحدة.

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