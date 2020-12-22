«ساتورب» تحصل على شهادة من «إنترتك» لاستمرارية الأعمال

المصدر: الجبيل (السعودية) – البيان

منحت «إنترتك»، إحدى الشركات المتخصصة في توفير حلول ضمان الجودة لمختلف القطاعات حول العالم، شهادة الآيزو 22301 لإدارة نظم استمرارية الأعمال إلى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات السعودية «ساتورب»، وهي عبارة عن مشروع مشترك في مجالي التكرير والبتروكيماويات بين أرامكو السعودية و«توتال».

وقام سمير أحمد، مدير ضمان الأعمال في «إنترتك»، بتسليم الشهادة إلى حاتم الأحمدي، مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة في «ساتورب» حفل رسمي لتقديم الشهادة لدى مقر «ساتورب» في منطقة الجبيل بالسعودية بحضور كل من رافايل دوفلوس، نائب الرئيس للتصنيع، وعادل المجحد، نائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة، وبدر الدبيكل، رئيس برامج مرونة الأعمال، ووقاص أحمد، مدير المنطقة لأعمال ضمان الأعمال في «إنترتك» في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

إجراءات فعالة

وقال حاتم الأحمدي: «إن حصولنا على شهادة في استمرارية الأعمال هو بمثابة تأكيد على قوة ومرونة (ساتورب) في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر. وشهادة (آيزو 22301:2012) هي دليل على تعهدنا لكافة المعنيين بأعمالنا بأننا سنطبق إجراءات فعالة في أعمالنا على الرغم من جائحة كوفيد-19 أو أي أمور مُعطلة أخرى. يشرفنا أن نتسلم الشهادة من (إنترتك) ونود هنا أن نشكر فريق (إنترتك) على مهنيتة واجتهاده طوال عملية الاعتماد بالشهادة».

وهنأ سمير أحمد فريق «ساتورب».

وأضاف: «سعدنا بالعمل مع (ساتورب) في عملية الاعتماد بالشهادة. إن تبني نظام لإدارة استمرارية الأعمال يُعد الشركات للبرهنة عن مرونة وثقة أمام العملاء والأطراف الأخرى المعنية بأعمالها ويؤكد أنها قادرة على مواصلة أعمالها حتى عند حدوث أمور غير متوقعة.

وبحصولها على شهادة (آيزو 22301)، أكدت (ساتورب) أن لديها نظم إدارة تأخذ المخاطر بعين الاعتبار من أجل ضمان استمرارية الأعمال».

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