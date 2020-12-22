الكويت تسمح بعودة مواطنيها والمقيمين من الدول المحظورة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الكويت عن إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج.

وكشفت صحيفة القبس عن سماح سلطات الطيران المدني في الكويت بدخول المواطنين الكويتيين اليوم فقط، ممن يرغبون بالعودة العاجلة إلى البلاد، وذلك بعد دخول قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات التجارية حيز التنفيذ.

وقالت إن عدد الرحلات المجدولة لعودة المواطنين اليوم، تبلغ 4 رحلات فقط، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة.

وأكدت الصحيفة صدور موافقات رسمية من قبل سلطات الطيران المدني بشمول عودة المقيمين من الدول المحظورة، ممن يحملون إقامات سارية بعد فتح المجال الجوي لمدة يوم واحد فقط، شريطة اتمامهم للإقامة لمدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة، مع إحضار شهادة pcr.

وأضافت الصحيفة أن القرار يشمل أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى أيضا شريطة إثبات ذلك لدى الجهات المختصة، مؤكدة أنه يجري حاليا التنسيق لترتيب مسألة الرحلات الخاصة بعودة الجميع خلال الساعات المقبلة.

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