ناقلات الإمارات تعلق الرحلات إلى السعودية والكويت وعُمان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الناقلات الوطنية في الإمارات عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى السعودية والكويت وعُمان لحين إشعار آخر، بسبب إغلاق الحدود، وتماشياً مع التوجيهات الصادرة عن البلدان الثلاثة.

وعلّقت كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران» الرحلات الجوية من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، كما أعلنت «الاتحاد» و«العربية» وقف رحلاتهما إلى مسقط، كما أوقفت «الاتحاد» رحلاتها إلى الكويت.

وأعلنت الاتحاد للطيران، أن الناقلة ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تشغلها في السعودية والكويت ومسقط، بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات»: إثر قيام السلطات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت بإغلاق حدودها، ستعلق «طيران الإمارات» رحلاتها من وإلى المملكة من 21 - 27 ديسمبر الجاري، وإلى كل من سلطنة عمان والكويت من 22 - 28 ديسمبر.

وأضاف المتحدث: نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من عملائنا الكرام المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال «طيران الإمارات» للاطلاع على خيارات إعادة الحجز.وألغت شركة فلاي دبي رحلاتها الجوية من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى مطاري الدمام والرياض حتى إشعار آخر. ويمكن للمسافرين الذين حجزوا مسبقًا للسفر على هذه الرحلات استرداد قيمة التذكرة أو تغيير الحجز إلى تاريخ لاحق».

ولم تعلن أيضاً «فلاي دبي» عن تحديث بشأن رحلاتها على كل من الكويت وسلطنة عمان. وأكدت «العربية للطيران»، تعليق كافة رحلاتها إلى السعودية مؤقتاً حتى إشعار آخر، كما علقت كافة رحلاتها إلى سلطنة عُمان مؤقتاً.

وعلقت السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حالياً في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة. وقررت الكويت اغلاق جميع المناقذ البرية والبحرية والحوية اعتباراً من مساء الاثنين، وحتى نهاية الجمعة أول يناير المقبل.

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