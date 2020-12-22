12 مليارديرة في قائمة أقوى 100 امرأة

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

ضمت قائمة أقوى 100 امرأة في العالم لهذا العام أصدرتها مؤخراً مجلة «فوربس» 12 مليارديرة، بقيمة إجمالية تبلغ 150.4 مليار دولار.

وأفادت المجلة بأن هؤلاء النسوة يتقاسمن صناعات وصافي ثروات تتوزع وسط طيف واسع، فهناك مديرات تنفيذيات صعدن إلى قائمة كبار المديرين، بما في ذلك مديرة العمليات في «فيسبوك» شيريل ساندبرج (رقم 22) بثروة 1.8 مليار دولار، والرئيس التنفيذي لشركة «هوتيل شيلا»، لي بو جين والذي يحتل المرتبة رقم 90 في القائمة بثروة 1.9 مليار دولار.

وضمت القائمة كذلك الإعلامية أوبرا وينفري في المركز 20 بثروة 2.6 مليار دولار، والرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل» سافرا كاتز بالمركز 15، والمدير التنفيذي والمؤسس لشركة «يبيك سستيمز»، جوديث فولكنر صاحبة المركز 74.

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