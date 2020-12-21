تنويه مهم بشأن رحلات مصر للطيران من وإلى سلطنة عمان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020.

وقال الشركة في بيان "بناءً على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني بدولة عُمان بشأن تعليق حركة الطيران الدولية من وإلى سلطنة عُمان ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020".

وأضافت "تعلن مصر للطيران عن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط حتى نهاية فترة التعليق أو أي تمديد لها، وترجو من عملائها الكرام الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى سلطنة عمان (مسقط) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمراجعة حجوزاتهم".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز