دول تحظر رحلات الطيران من جنوب أفريقيا بعد رصد سلالة كورونا الجديدة

المصدر: وكالات

أفادت تقارير بأن خمس دول على الأقل، منها ألمانيا والسودان والسعودية وإسرائيل، حظرت رحلات الطيران من جنوب أفريقيا اليوم الاثنين بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إن تحورا جينيا جديدا لكوفيد-19 ظهر في البلاد وقد يكون مسؤولا عن ارتفاع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة.

وذكر موقع بيزنس إنسايدر في جنوب أفريقيا أن إسرائيل وتركيا وألمانيا والسعودية وسويسرا أوقفت السفر الجوي من وإلى جنوب أفريقيا.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من كل قرارات الحظر.

وقالت ألمانيا إنها تعتزم فرض قيود على رحلات الطيران من وإلى جنوب أفريقيا وبريطانيا حيث رُصدت السلالة الجديدة أيضا.

وتوقع خبراء طيران أن تعلن دول وشركات طيران أخرى قرارات مشابهة على الأقل حتى يتضح الأمر بدرجة أكبر.

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