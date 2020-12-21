السودان يمنع الرحلات من 3 دول تحوطاً من الفيروس الجديد

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أصدرت سلطة الطيران المدني في السودان قراراً نهار اليوم الإثنين بمنع دخول الركاب القادمين من 3 دول هي بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا.

ويأتي القرار بغض النظر عن جنسيات الركاب وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة، وأخطرت سلطة الطيران المدني السودانية جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار اعتبارا من الأربعاء 23 ديسمبر 2020 وحتى 5 يناير 2021، وهي أول ردة فعل في السودان للتحوط والاحتراز من الانتشار لسلالة جديدة من فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق بعض مطارات العالم بشكل كامل أو جزئي.

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