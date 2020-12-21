سلالة «كورونا» الجديدة تربك السفر في أوروبا

المصدر: لندن- وكالات

فرضت عدة دول أوروبية، قيوداً جديدة على السفر من بريطانيا وإليها، أمس، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس «كورونا» تنتشر بسرعة هناك.

وقالت بلجيكا إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، كما علقت هولندا الرحلات الجوية. وقالت إيطاليا إنها تخطط لحظر مماثل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وعلماء، السبت الماضي، أن سلالة الفيروس الجديدة، أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد. وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد 19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص، وأعادت إغلاق لندن وجنوب شرقي إنجلترا، وجزء من شرقيها.

وقال جونسون: إن هذه السلالة الجديدة من فيروس «كورونا»، قد تكون معدية بنسبة 70 %، أكثر من السلالات الأخرى، التي رصدت حتى الآن.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: إن السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» «خرجت عن السيطرة»، ما استلزم إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا، وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح.

خارجة عن السيطرة

وصرح هانكوك لشبكة «سكاي نيوز»، قائلاً: «للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. علينا استعادة السيطرة على الوضع، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك، كانت تقييد التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «سيكون من الصعب جداً إبقاؤها تحت السيطرة، إلى حين أن يتم توزيع لقاح».

وأبلغت المملكة المتحدة، منظمة الصحة العالمية، أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى «بنسبة 70%» من السلالة السابقة، وفقاً لرئيس الوزراء، بوريس جونسون.

ونقل تلفزيون (في.آر.تي) عن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، قوله إن الحظر المفروض على الرحلات الوافدة من بريطانيا، يشمل خدمات يوروستار، عبر نفق القنال، وسيصبح ساري المفعول لمدة 24 ساعة على الأقل، من منتصف ليل الأحد.

وأضاف أن بلجيكا على اتصال بفرنسا، بشأن المسافرين القادمين من بريطانيا براً، ويتوقفون في محطات لتغيير مساراتهم

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، وهو يعلن عن خطط لوقف الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا «أولويتنا، هي حماية إيطاليا ومواطنينا».

وأعلنت الحكومة الهولندية، أنها حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركاباً من المملكة المتحدة، اعتباراً من الأحد، وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير. وترصد الحكومة التطورات، وتفكر في اتخاذ تدابير إضافية، في ما يتعلق بوسائل النقل الأخرى.

وقالت وزارة الصحة الألمانية: إن ألمانيا قد تفرض قيوداً على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، التي اكتشفت أيضاً سلالة جديدة من فيروس «كورونا».

الوضع الجديد

ونقلت وكالة آبا للأنباء، عن وزارة الصحة، أن النمسا تعتزم أيضاً حظر الرحلات الجوية من بريطانيا. وقالت إسبانيا: إنه في ظل تحركات بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي، فقد طلبت من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، استجابة منسقة لمواجهة الوضع الجديد.

وطالبت النرويج، المسافرين القادمين من بريطانيا، بالالتزام بقواعد الحجر الصحي، لمنع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، التي تم رصدها في بريطانيا. وقال وزير الصحة النرويجي، بينت هوي «من المهم أن نتحرك بسرعة، لمنع السلالة الجديدة من الانتشار هنا في النرويج». وتتابع فرنسا الوضع عن كثب، لاتخاذ قرارها.

وناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الأحد، السلالة الجديدة من فيروس «كورونا»، التي تنتشر في المملكة المتحدة، على ما أفاد الإليزيه.

وفرضت أستراليا قيوداً جديدة على سيدني، في محاولة لكبح انتشار فيروس «كورونا» المستجد، في أكبر مدينة في البلاد.

وصدرت أوامر لسكان أحياء واقعة على طول الساحل الشمالي للمدينة، بالبقاء في منازلهم، والخروج فقط عند الحاجة، حتى منتصف ليل الأربعاء.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو،في وقت سابق، إن «الاستعجال» في تلقيح السكان ضد فيروس «كورونا» المستجد، ليس مبرراً، فيما تتعرض خطة التلقيح الوطنية لحكومته لانتقادات كثيرة.

شركات النفط

ومن المتوقع أن تسجل شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا الجنوبية، أكبر عجز هذا العام، بسبب تداعيات وباء مرض كوفيد 19، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد».

وبلغ إجمالي العجز في شركات «إس.كيه إنوفيشن»، و«جي.إس كالتيكس»، و«إس-أويل»، و«هيونداي أويلبنك»، 8. 4 تريليونات وون، حتى نهاية الربع الثالث من العام.

وكانت شركة «إس كيه إنوفيشن»، الأسوأ تضرراً، حيث تكبدت عجزاً وصل إلى 24. 2 تريليون وون، أعقبتها شركة «إس-أويل» بـ 18. 1 تريليون وون.

وتواجه شركات تكرير النفط أزمة خطيرة، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط في مختلف أنحاء العالم.

وفي ظل أجواء قاتمة للسوق، شغلت المصانع التابعة للشركات الأربع 6. 71 % من قدرتها الاستيعابية، بانخفاض عن 8. 83 %، في يناير الماضي.

حظر كويتي

قالت هيئة الطيران المدني الكويتية على تويتر إنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول عالية الخطورة أمس، مما يعني حظر كل الرحلات الجوية القادمة منها.

وفي أغسطس حظرت الكويت الرحلات التجارية إلى 31 دولة اعتبرتها عالية الخطورة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعت منظمة الصحية العالمية أعضاءها في أوروبا إلى «تعزيز قيودهم» على خلفية ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر في المملكة المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز