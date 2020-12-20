العراق يخفض قيمة الدينار أمام الدولار

المصدر: (بغداد - رويترز)

قال البنك المركزي العراقي في بيان إنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

ويعتمد العراق في 95 % من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا من 1166 دينارا في السابق. وقال البنك في بيانه «الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب الجائحة، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي».

وأوضح أن هذا التخفيض في قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر.

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