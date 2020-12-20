ميزانية أمريكية ليومين

المصدر: (واشنطن - رويترز)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون بتمديد مؤقت للإنفاق الاتحادي لمدة يومين بعدما أقره الكونجرس، وذلك لتجنب إغلاق الأنشطة الحكومية منتصف ليل الأحد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون إلى الاتفاق على مشروع قانون مساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار ومشروع آخر للإنفاق الحكومي حتى سبتمبر 2021 بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قبل إقرار مشروع الإنفاق المؤقت «أعتقد أن جميع الأطراف تشعر بأننا نحرز تقدماً جيداً في مشروع الإنقاذ الذي سيمضي جنباً إلى جنب مع إجراء المخصصات السنوية».

وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع على التشريع ليصبح قانوناً مساء الجمعة. وكان خلاف شديد على الإنفاق قبل عامين تقريباً تسبب في وقف الأنشطة الحكومية 35 يوماً كانت الأطول في التاريخ الأمريكي.

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