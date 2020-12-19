اجتماع بين السعودية وروسيا في يناير بشأن سوق النفط

المصدر: الرياض- وكالات

أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بشأن وضع سوق النفط في يناير المقبل.

وأعرب، خلال مؤتمر صحافي، جمعه بنائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، عن آماله بأن تثمر جهود العالم للتغلب على جائحة «كورونا» خلال الأشهر القليلة المقبلة، متمنياً أن يكون اجتماع اللجنة السعودية الروسية في مارس المقبل حضورياً.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن العلاقات مع المملكة، بلغت مستوى متقدماً من التعاون، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض، دليل على مستوى التعاون بين البلدين.

وأبان أنه تم وضع خطط مع المملكة، بشأن سوق النفط، لفترة ما بعد الجائحة، مشدداً على ضرورة التنسيق، لضمان استقرار سوق النفط عالمياً.

وأوضح أنه تم التوقيع على اتفاقيات عدة بقيمة 5 مليارات دولار، وأنه تم الاتفاق على وضع خريطة طريق للتعاون المشترك بين البلدين.

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