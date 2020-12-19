مورجان ستانلي يستأنف برنامج إعادة شراء الأسهم أوائل 2021

المصدر: واشنطن - د ب أ

أخطر مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، بنك مورجان ستانلي الاستثماري، بأنه يستطيع استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم العادية خلال الربع الأول من عام 2021.

وكان مجلس إدارة البنك، سمح بإعادة شراء الأسهم العادية القائمة بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2021، في إشارة للاحتياطي الكبير الذي يملكه المصرف.

وقال رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي ورئيسه التنفيذي، جيمس جورمان: تسمح لنا النتائج التي تم إعلانها، باستئناف برنامج شراء الأسهم لدينا في شهر يناير، ونتوقع استمرار البرنامج على مدار العام.

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