700 مليار دولار ثروات أغنى 10 عائلات في أمريكا

المصدر: نيويورك - وكالات

بلغت قيمة أموال أكثر 10 عائلات ثراءً في الولايات المتحدة نحو 700 مليار دولار، وذلك بحسب قائمة «فوربس» لأكثر العائلات ثراءً في الولايات المتحدة، وضمت القائمة ورثة بعض أشهر العلامات التجارية مثل «تشكين –فيل-إيه»، و«وول مارت».

ولا تزال عائلة «والتون» الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة إذ تبلغ ثروتها 247 مليار دولار، إذ يمتلك أحفاد مؤسسي «وول مارت» سام والتون وبود والتون نحو نصف أسهم سلسلة متاجر التجزئة.

وتلتها عائلة «كوش» التي تمتلك 84% من «كوش إندستريز» التي تولد إيرادات بقيمة 100 مليار دولار من أعمال متنوعة تشمل خطوط الأنابيب، والمواد الكيميائية.

ثم عائلة مارس بقيمة 94 مليار دولار والتي جمعت ثروتها من خلال مجموعة كاندي، وعائلة كارجيل ماكميلان بـ47 مليار دولار، وعائلة لودر بـ40 مليار دولار، وعائلة إس.سي جونسون 37 مليار دولار، وإدوارد جونسون 36 مليار دولار، وكوكس 34.5 مليار دولار، وبريتزكر 32.5 مليار دولار، وعائلة نيوهاوس 30 مليار دولار.

وقامت «فوربس» بجمع أصول العائلات بما في ذلك حصصها بالشركات العامة والخاصة والعقارات، إلى جانب تقديرات الديون.

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