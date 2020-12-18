أسهم أوروبا تتراجع وتوقف سلسلة 4 أيام من الصعود

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ حدت شكوك حيال اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحزمة تحفيز بالولايات المتحدة من المكاسب في نهاية أسبوع قوي.

وكسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي سلسلة صعود لأربعة أيام، ليغلق على انخفاض 0.4 بالمئة، إذ محا مكاسبه التي أعقبت زيادة مفاجئة لمعنويات الشركات الألمانية في ديسمبر.

وتوقف المؤشر داكس الألماني عن المكاسب التي وصلت إلى 0.8 بالمئة، ليغلق على خسارة.

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي تشكل أسهم شركات التصدير ثقلاً عليه 0.3 بالمئة بالرغم من تراجع الجنيه الاسترليني، وذلك بعد أن قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنهما ما زالا مختلفين على عدد من المسائل، وإن احتمالات إخفاقهما في التوصل لاتفاق تجارة قبل نهاية ديسمبر صارت أكثر رجحاناً.

وفي الولايات المتحدة، تنحسر احتمالات اتفاق الكونجرس على مساعدات جديدة مرتبطة ب«كوفيد19» قيمتها 900 مليار دولار قبل الموعد النهائي لذلك، وربما يصادق بدلاً من ذلك على حزمة إنفاق مؤقت ثالثة للحيلولة دون إغلاق الحكومة في منتصف الليل.

وأنهى ستوكس 600 الأسبوع على زيادة 1.5 بالمئة، وهي سادس زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

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