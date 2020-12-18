هبوط أسعار المستهلكين في اليابان بأقصى وتيرة خلال 10 سنوات

المصدر: طوكيو-د ب أ

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية اليوم أن أسعار المستهلكين في البلاد انخفضت بنسبة 0.9% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات بسبب برنامج دعم السفر المحلي وانخفاض أسعار الطاقة.

وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 34.4 % عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة ترويج للسفر في يوليو لإعادة تشغيل صناعة السياحة والاقتصادات المحلية التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد -19.

ومع ذلك، دفع الارتفاع الهائل الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى تعليق البرنامج خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 11 يناير.

واستقر مؤشر المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 101.3نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وتسبب الانخفاض الحاد في التضخم في انتكاسة لحكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، حيث كان بعيدا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان المركزي منذ أكثر من سبع سنوات.

وبدأ البنك المركزي في تطبيق تدابير التيسير النقدي في عام 2013 لتحفيز الاقتصاد والتغلب على الانكماش، الذي عانت منه البلاد لأكثر من عقد.

وكان البنك قال في شهر أكتوبر الماضي إنه يتوقع انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في العام المالي الحالي المنتهي في مارس 2021، بعد تقديرات بتراجع قدره 0.5% في يوليو.

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