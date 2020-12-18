«كوكاكولا» تعتزم شطب 2200 وظيفة في العالم

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت شركة كوكا كولا الأمريكية للمشروبات الغازية أنها تعتزم شطب 2200 وظيفة على مستوى العالم، بينها 1200 وظيفة في الولايات المتحدة، وذلك في إطار عملية إعادة تنظيم كبرى تهدف إلى تحفيز النشاط التجاري للشركة، في ظل استمرار تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

ونقلت التقارير عن رسالة بالبريد الإلكتروني من المتحدث باسم الشركة، أنه سيتم شطب نحو 500 وظيفة في ولاية أتالانتا الأمريكية، حيث يقع مقر الشركة.

وحتى نهاية العام الماضي، كان يعمل لدى الشركة نحو 86200 موظف، منهم 400ر10 في أمريكا.

وقالت الشركة العملاقة في أغسطس الماضي إنها ستقدم حزم فصل طوعي لنحو 4000 موظف في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم برنامج مماثل في العديد من البلدان الأخرى.

وأوضحت الشركة بعد ذلك أنها ستخفض وحدات أعمالها من سبع عشرة وحدة إلى تسع في أربع مناطق. وستكلف برامج إنهاء الخدمة ما يتراوح بين 350 إلى 550 مليون دولار.

وكشفت شركة كوكا كولا في أكتوبر الماضي أنها ستقدم محفظة تضم حوالي 200 علامة تجارية رئيسية، وستقلص حوالي 50 في المئة من العدد الحالي لمنتجاتها، كما ستوقف تدريجياً بعض المنتجات، مثل مشروب جوز الهند الشهير «زيكو» ومشروب «تاب» الخالي من السكر.

وانخفض صافي إيرادات كوكا كولا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9 في المئة إلى 8.7 مليارات دولار. كما انخفضت إيرادات المنتجات العضوية بنحو 6 في المئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز