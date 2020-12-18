«تنسنت» ترفع مساهمتها في «يونيفرسال ميوزيك» إلى 20 %

المصدر: باريس - أ ف ب

قرّر عملاق الإنترنت الصيني «تنسنت» أن يستحوذ على 10 % من الأسهم الإضافية في «يونيفرسال ميوزيك غروب» («يو ام جي»)، رافعاً مساهمته فيها إلى 20 %، بحسب ما أعلنت «فيفندي» الشركة الأم لمجموعة الإنتاج الموسيقي.

وتنفّذ هذه الصفقة «بالاستناد إلى قيمة للشركة (مع احتساب ديونها) محدّدة بـ 30 مليار يورو لرأسمال يونيفرسال ميوزيك غروب كاملاً»، وفق ما أوضحت «فيفندي» الفرنسية، مشيرة إلى أن «عمليات البيع والدفع ستتمّ في النصف الأول من 2021، بعد موافقة الهيئات الناظمة».

وكان الكونسورتيوم برئاسة «تنسنت» قد استحوذ في أواخر 2019 على 10 % من رأسمال «يو ام جي» في مقابل 2,8 مليار يورو مع إمكانية شراء «حتّى 10 % من الأسهم الإضافية» متاحة لغاية 15 يناير 2021.

وتبحث «فيفندي» عن مساهمين جدد في شركة الإنتاج الموسيقي الأمريكية هذه التي تنوي اكتتابها في البورصة في 2022.

وارتفع رقم أعمال «يو إم جي» بنسبة 18,9 % إلى 7 مليارات يورو العام الماضي، ما ساهم في تحسين وضع مجموعة «فيفندي» الفرنسية الإعلامية القابضة. وقد تواصلت النتائج الجيّدة في 2020 بالرغم من الأزمة الصحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز