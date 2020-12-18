تكدس الشاحنات أمام نفق «يوروتانل» قبيل انتهاء «بريكست»

المصدر: لندن - د ب أ

فيما لا يزال هناك أسبوعان على الأقل قبل انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يتعرض الممر التجاري المهم عبر القناة الإنجليزية بالفعل لضغط.

وشهد موقع تويتر مطلع الأسبوع مقاطع مصورة تظهر طوابير طويلة للشاحنات عند مدخل نفق «يوروتانل» في فولكستون بإنجلترا.

وقال جون كيف، وهو متحدث باسم "جتلينك" الشركة المشغلة للنفق: من المتوقع أن تستمر «حركة الشاحنات الثقيلة في الاتجاهين» حتى الكريسماس، ثم مجدداً قبل رأس السنة.

وأضاف أن هذا يرجع إلى العمليات الزائدة حول فترة الكريسماس وعمليات الشحن الطبية جراء جائحة فيروس كورونا وزيادة المؤن في الكثير من المخازن قبل نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المتحدث، تكدست الموانئ في المملكة المتحدة بالفعل لأسابيع وتحتم صرف بعض السفن.

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