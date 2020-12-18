2200 ملياردير يحصدون 1.9 تريليون دولار في عام الجائحة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

شهد 2020 العديد من عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي «كورونا» وأفلست العديد من الشركات وفقد الملايين وظائفهم فيما كانت الصورة مغايرة بالنسبة لأغنى أغنياء كوكب الأرض الذين حققوا مكاسب ضخمة خلال الجائحة. ومع ارتفاع أسواق الأسهم الرئيسية تشير تقديرات «فوربس» إلى أن أكثر من 2200 ملياردير حصدوا 1.9 تريليون دولار عام 2020.

وتقدر ثروة المليارديرات في العالم بنحو 11.4 تريليون دولار بناءً على حسابات «فوربس» باستخدام أسعار الأسهم يوم 11 ديسمبر الجاري بزيادة 20% من الثروة الجماعية البالغة 9.5 تريليونات دولار في 31 ديسمبر 2019. وبحسب تقديرات المجلة الأمريكية حققت فئة المليارديرات في أمريكا نجاحاً ساحقاً عام 2020.

وإجمالاً تبلغ ثروة أكثر من 600 ملياردير أمريكي 4 تريليونات دولار بزيادة 560 مليار دولار منذ بداية العام مدعومة بأسواق الأسهم التي حطمت الرقم القياسي . وكان 2020 عام إيلون ماسك بامتياز حيث قفزت ثروته بنحو 110 مليارات دولار إلى نحو 137 مليار دولار ما جعله ثالث أغنى شخص بعد الارتفاع الصاروخي لأسهم «تسلا موتورز» تلاه جيف بيزوس .

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