تعزيز التعاون بين بورصتي أبوظبي وتل أبيب

المصدر: أبوظبي – البيان

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة تل أبيب، أمس، مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها بين بورصة عربية والبورصة الإسرائيلية. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين السوقين الماليين، والمساهمة في نمو أسواق المال في الإمارات وإسرائيل.

وقع المذكرة رسمياً أمس، محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وآمنون نوباخ رئيس مجلس إدارة بورصة تل أبيب في حفل توقيع افتراضي.

وتأتي مذكرة التفاهم بعد توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل. وتشكل جزءًا مهمًا من جهود الإمارات لتوسيع مجالات التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل من خلال وضع خارطة طريق نحو تطوير العلاقات الثنائية، وذلك بتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا.

استكشاف الفرص

وأحد أهم الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة تل أبيب هو استكشاف الفرص المحتملة للتعاون، بما في ذلك: الإدراج المزدوج للأوراق المالية؛ التداول المتبادل من قبل أعضاء السوقين الماليين؛ تسهيل وصول المستثمرين إلى سوق الطرف الآخر؛ إنتاج التكنولوجيا المالية وتقنيات البنية التحتية للسوق الأخرى؛ وتبادل البيانات والمعلومات الأخرى لغاية تطوير منتجات جديدة.

ومن خلال هذه الأنشطة، يهدف الطرفان إلى تسهيل الوصول إلى السوقين، وتوفير سوق جذابة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الشركات المدرجة والمستثمرون والوسطاء، فضلاً عن موفري وموردي المعلومات.

وقال محمد الحمادي: مع دخول العلاقة بين الإمارات وإسرائيل حقبة جديدة، فإن الطريق مفتوح أمام الشركات بالبلدين للتعاون مع بعضها البعض واستكشاف الفرص التجارية.

والمذكرة التي تم توقيعها مع بورصة تل أبيب هي مثال مبكر على هذا التعاون، ودليل على التزامنا بتحقيق القيمة المضافة في المنطقة من خلال الأعمال والتجارة. من خلال تقديم المزيد من الفرص للشركات والمستثمرين لتحقيق أهداف أعمالهم، فإننا ندعم رؤية معاهدة السلام التي ستعم بالفائدة على القاطنين في جميع أنحاء المنطقة.

منفعة مشتركة

وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: توضح مذكرة التفاهم كيف يمكن للأسواق المالية أن تتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة من خلال تبادل الأفكار والمعلومات والمبادرات التي تضيف قيمة لكلا الطرفين.

ويشكل الابتكار والتكنولوجيا المكون الرئيسي للتعاون التجاري بين الإمارات وإسرائيل، وبالتالي يحمل أهمية خاصة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لأنه سيشجع شركات تكنولوجيا ريادة الأعمال على جذب المزيد من المستثمرين وتوفير قنوات جديدة للوصول إلى رأس المال، وهو عنصر أساسي في استراتيجية النمو لدينا.

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