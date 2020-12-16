بريطانيا تحقق في رفض شركات الطيران رد قيمة التذاكر للركاب

المصدر: د ب ا

تجري هيئة المنافسة والأسواق البريطانية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت شركات الطيران انتهكت حقوق الركاب برفضها رد قيمة تذاكر الرحلات التي لم تتمكن من تسييرها بسبب القيود الحكومية خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم الأربعاء إن التحقيق جزء من عملية مراجعة مستمرة لكيفية التعامل مع موضوع إعادة قيمة الرحلات السياحية والجوية التي تم إلغاؤها بسبب الجائحة إلى العملاء.

وأضافت الهيئة أن بعض شركات الطيران استمرت في تسيير طائراتها رغم أن قواعد الإغلاق سواء في بريطانيا أو في الخارج جعل سفر الركاب مستحيلاً من الناحية القانونية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موضوع إعادة قيمة التذاكر أو الرحلات الملغاة مازال موضع جدل مستمر منذ بدء الجائحة وما أدت إليه من اضطراب حركة السفر الدولي في أوائل العام الحالي، وهو ما دفع شركات الطيران التي تعاني صعوبات مالية كبيرة إلى توجيه الركاب نحو إعادة حجز تذاكر جديدة أو الحصول على تذاكر مؤجلة، يمكن استخدامها في المستقبل بدلا من تذاكر الرحلات التي تم إلغاؤها.

وقالت أنديرا كوسيللي الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق "ندرك الضغط المستمر الذي تواجهه الشركات حاليا، لكن عليها مسؤولية معاملة العملاء بطريقة عادلة والوفاء بالتزاماتها القانونية".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز