تعيين أفنان الشعيبي رئيساً جديداً لمجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة اجتماعاً للبحث في قرار هيفاء الكيلاني، مؤسس المنتدى، بالتنحي عن منصبها كرئيس لمجلس الإدارة والتصديق على تعيين الدكتورة أفنان الشعيبي رئيساً جديداً للمجلس. اعتباراً من الأول من يناير من العام ٢٠٢١.

وستواصل الكيلاني مهامها اتجاه المنتدى العربي الدولي للمرأة كرئيس ومؤسس. وكانت هيفاء الكيلاني قد أسست المنتدى العربي الدولي للمرأة منذ 20 عاماً، وأبدت رغبتها في التنحي وتسلم مهامها لخلف جديد.

وكان المنتدى العربي الدولي للمرأة قد انطلق كمؤسسة تنموية مقرها في لندن، تهدف لدعم ريادة النساء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن إطار دولي.

ولعب المنتدى دوراً مهماً في جمع الأطراف ذات العلاقة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام، لتطوير مبادرات مهمة تعنى ببناء القدرات والمهارات وتعزيز قيادة النساء العرب، ويؤمن المنتدى بأن تمكين النساء عامل ضروري لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة العربية.

وخلال فترة رئاسة هيفاء الكيلاني، تولى المنتدى قيادة عدد من المبادرات والتقارير والمقترحات المهمة التي شهدت انتشاراً واسعاً.

وفي العام الحالي المليء بالتحديات للعديد من المنظمات حول العالم، ورغم القيود التي فرضها انتشار مرض «كوفيد 19»، حافظ المنتدى العربي الدولي للمرأة على نشاطه عبر تقديم سلسلة من المحاضرات والندوات المهمة عبر الإنترنت.

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