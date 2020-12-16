الحكومة المصرية تزف بشرى سارة لأهل الريف

المصدر: البيان الإلكتروني

زفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء بشرى سارة لأهل الريف بعدما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء في تنفيذ مبادرة «شغلك في قريتك»، التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة، وفقا لصحيفة الوطن.

مجمعات لمشروعات صغيرة ومتوسطة

وتعمل المبادرة بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، على تعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

التنفيذ داخل وخارج الحيز العمراني

وأشار المجلس إلى التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، والتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.

تعاون مع اتحاد الصناعات

ولفتت الحكومة، إلى توقيع بروتوكول للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية.

4 مواقع تجريبية

وأوضح المجلس أنّه تم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات.

التسويق محليًا والتصدير للخارج

وتضم قائمة المواقع التي تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد الصناعات على بدء المبادرة فيها، قرية سبك الضحاك بالمنوفية، وقرية أبوصوير بالإسماعيلية، وقرية هوارة المقطع بالفيوم، وقرية بني أحمد بمحافظة المنيا، فضلا عن تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.

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