تحذير مهم من البريد السعودي لعملائه

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت مؤسسة البريد السعودي عملاءها من المواقع الالكترونية التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز للعملاء.

ونشرت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحذيراً من التعامل مع هذه المواقع المشبوهة التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي.

وأكدت المؤسسة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

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