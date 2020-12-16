وزير المالية السعودي: لن يتم إعادة النظر في قرار ضريبة القيمة المضافة

المصدر: وكالات

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة استطاعت خلال الـ 4 سنوات الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جدًا، مؤكدا أن المملكة واجهت أزمة كورونا باحترافية عالية بشهادة العالم، مشيرا إلى انه لن يتم إعادة النظر في قرار ضريبة القيمة المضافة في المدى القريب والمتوسط.

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان ميزانية 2021 "رغم صدمة كورونا وهبوط أسعار النفط استطاعت المملكة بنجاح إقامة قمة G20 والعمل على كافة المحاور والسعي لتطوير قطاع الصحة".

وبخصوص ضريبة القيمة المضافة قال الجدعان "لن يتم إعادة النظر في قرار ضريبة القيمة المضافة في المدى القريب والمتوسط.. ولو لم نرفع ضريبة القيمة المضافة خلال جائحة كورونا لما استطعنا دفع الرواتب وبعض المزايا المادية".

وأضاف الجدعان "الحكومة وجهت خلال السنوات الماضية الدعم المادي للفئات الأكثر حاجة.. كنا في تحدي غير مسبوق خلال جائحة كورونا، وشاهدنا انهيار دول متقدمة في بعض خدماتها الأساسية.. المملكة العربية السعودية واجهت أزمة كورونا بقوة واحترافية".

و أقرمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ميزانية البلاد لعام 2021، بإيرادات متوقعة بلغت 849 مليار ريال، وإنفاق يصل إلى 990 مليار ريال، وبعجز يصل إلى 141 مليار ريال، ويمثل 4.9 % من الناتج المحلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز