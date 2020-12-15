ارتفاع كبير في أسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد سوق الذهب في مصر ارتفاعاً كبيراً إذا سجل عيار 21 ارتفاعا بقيمة 9 جنيهات خلال 24 ساعة كاملة، اليوم الثلاثاء، مدعوما بإعلان المجمع الانتخابي فوز جو بايدن رسميا أمس، إذ صوت أعضاء المجمع الـ 538 وفقا لما أسفرت عنه نتيجة انتخابات الشهر الماضي في ولاياتهم.

سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال والبورصات ارتفاعا بقيمة 9 جنيهات، وسجّل عيار21، 819 جنيها مقابل 810 جنيهات أمس في أسواق المال والبورصات العالمية، فيما بيع سعر 24، 936 جنيها، وبلغ عيار 18 قيمة 702جنيه، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و555 جنيها.

وتوقع تجار بالصاغة الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية المصرية، أن يكون ارتفاع الذهب هو "سيد الموقف" خلال 24 ساعة، ويفسر هذا الارتفاع بأن فوز جو بايدن أعطى دافعا أكبر نحو مزيد من التحفيز للمستثمرين للإقبال على الذهب.

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