تطبيق 360VUZ يجذب مستثمرين عالميين خلال جولته الاستثمارية

المصدر: دبي - البيان

حصل تطبيق 360VUZ، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة، على تمويل جديد من أكبر شركات الاستثمار العالمية مما سيؤهله للاستعداد لجولة استثمارية جديدة من الفئة ب، ليصل مجموع الاستثمارات الكلي إلى 8.4 ملايين دولار.

وشارك في الجولة التي عقدت مؤخراً عدة شركات مستثمرة جديدة وهيKnollwood Investment Advisory وImpact46 وAlFalaj Investment وDAI، حيث سيساعد التمويل الجديد في تطوير التكنولوجيا المستخدمة والميزات المبتكرة الخاصة بتطبيق 360VUZ وسيعمل على توسيع نطاقها العالمي وتقديم تجارب مميزة لبناء عالم متصل.

منتج مبتكر

وقال كريس روجرز، عضو مجلس إدارة 360VUZ والخبير في مجال تقنيات الهواتف المحمولة: تتخذ شركة 360VUZ مركزاً يؤهلها إلى تحقيق قصة نجاح عالمية، حيث أثبتت الشركة نجاحها في بناء منتج مبتكر لديه القدرة على التوسع في مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم«.

أرباح قياسية

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في 360VUZ:»نحن نسعى في 360VUZ إلى بناء عمل تجاري مربح وقابل للتطوير. ونحن فخورون بتحقيقنا لأرباح قياسية خلال الربع الثالث من العام 2020. ويكمن هدفنا في الاستمرار نحو تحسين التقنيات والميزات المبتكرة من خلال استخدام حلقات التطوير على نطاق عالمي«.

وأضاف:»لقد أصبحت مهمتنا اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الأشخاص والشركات من جميع أنحاء العالم لإزالة حواجز السفر والوقت والوصول من خلال المنصة التي يوفرها تطبيق 360VUZ المتطور والتقنيات المميزة الخاصة به.

ميزات مبتكرة

وتحرص 360VUZ على إطلاق ميزات مبتكرة رئيسية بشكل شهري كميزة الدردشة الصوتية للمشاهير وميزة الدردشة VIP بما يتماشى مع رؤية الشركة لمنح المستخدمين تجربة لا مثيل لها لربط المستخدمين والمعجبين والمشاهير معًا، وإطلاق تطوير في التجربة الاجتماعية من خلال زيادة القيمة الترفيهية وجعل النظام الأساسي للتطبيق ليس مجرد تجربة مشاهدة ولكن تجربة اجتماعية مميزة.

ووقعت 360VUZ اتفاقيات مع أكثر من 25 شركة اتصالات جديدة حول العالم خلال الربع الثالث من العام 2020 وحده لتشمل أسواقًا مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وماليزيا وإندونيسيا والكويت وتركيا والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا. وتم وضع الاتفاقيات الجديدة لتسهيل الاشتراك لجميع مستخدمي تطبيق 360VUZ في أنحاء العالم وتعزيز تجربتهم المميزة.

وتعتبر وسائل العالم الافتراضي وتقنية الجيل الخامس (5G) المستقبل الواعد في تقنيات بث الفيديوهات، حيث سيعمل كل من الواقع الممتد (XR)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR) على تغيير نمط السوق الحالي لتترأس التقنيات المستخدمة في مجال الاتصالات. كما وتعمل تقنية الجيل الخامس (5G) على تحسين تجربة المستخدم في مجال صناعة الوسائط الجديدة.

تجربة افتراضية

وقال عبد العزيز العمران، شريك في شركة Impact46 للاستثمار:»مع تطور قطاع الترفيه في السعودية، تعتبر شركة 360VUZ في مركز ممتاز للاستفادة من هذه الفرصة من خلال تقنيتها المبتكرة وتوفير تجربة افتراضية كاملة. ويسعدنا المشاركة مع فريق 360VUZ، لحرصهم الدائم وتصميمهم على اكتشاف مجالات مختلفة للشراكة مع كل من المؤسسات المحلية والدولية وتقديم منتج يخدم نطاقًا عالميًا واسعاً).

ويعتبر الاستثمار الجديد تهيئة نحو الخوض في جولة استثمارية جديدة من الفئة ب، حيث ساهم في وضع360VUZ كواحدة من أكثر الشركات الناشئة المتطورة والمميزة في الإعلام والترفيه.

وبالإضافة إلى المشاركة الاستثمارية من Knollwood و Impact46 و DAI وAlFalaj Investment، يتم دعم 360VUZ من قبل العديد من المستثمرين الآخرين مثل Shorooq Partners و KBW Venturesو Media Visions و AlTouq Group وVision Ventures وHala Ventures و 500Startups و Magnus Olssonو Samih Toukan وJonathan Labin و DTEC Ventures وعائلة الراشد ومستثمرين استراتيجيين آخرين.

وتم انشاء تطبيق 360VUZ في العام 2017 على نطاق عالمي واسع بهدف ربط المستخدمين في أكثر من 25 دولة ليشهد زيادة كبيرة في عدد تفاعل المستخدمين وتحقيق إيرادات شهرية قياسية مؤخراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز