النفط فوق 50 دولاراً بفضل آمال اللقاح

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس لتدفع برنت فوق 50 دولاراً للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 67 سنتاً بما يعادل 1.3% إلى 50.64 دولاراً للبرميل، كذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 62 سنتاً أو 1.3% إلى 47.19 دولاراً للبرميل.

وقال فيرندرا شواهان، المحلل في «إنرجي أسبكتس»: تعكف السوق على تقييم الإمدادات، مضيفاً أن تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب، لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة.

وارتفع برنت وغرب تكساس لستة أسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود لهما منذ يونيو. وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من «كوفيد 19»، ما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريباً وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.

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