إطلاق حملة لقاح «كوفيد» تنعش الأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

صعدت المؤشرات الرئيسية في الأسواق العالمية بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح «كوفيد 19». ففي وول ستريت ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26% إلى 30123.91 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 11.81 نقطة أو 0.32% إلى 3675.27 نقطة، في حين قفز مؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة أو 0.56% إلى 12447.44 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية للسبب نفسه، كما أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال التوصل إلى اتفاق ما دعم الأسواق. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%.

وارتفع الإسترليني أكثر من 1% بعد تراجعات في الآونة الأخيرة تخوفاً من فوضى في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأثر صعود العملة سلباً على بورصة لندن التي بها العديد من الشركات المعتمدة على التصدير.

واستقر مؤشر فايننشال تايمز 100 وسط مكاسب في معظم القطاعات وتراجع حاد لسهم أسترا زينيكا. وقالت شركة الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع إنها ستشتري أليكسيون الأمريكية للدواء مقابل 39 مليار دولار في صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق.

وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، إذ أدى التقدم على صعيد لقاحات «كوفيد 19» عالمياً إلى مزيد من الإقبال على المخاطرة، بينما أظهر مسح لبنك اليابان المركزي تحسن معنويات الشركات في ديسمبر بأسرع وتيرة في نحو عقدين.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.3% إلى 26732.44 نقطة، منتعشاً من أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48% إلى 1790.52 نقطة، أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر 2018.

وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين على ارتفاع ما عدا ستة، وكان من أبرز القطاعات الرابحة أسهم شركات الشحن والآلات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

واقتدت السوق بمكاسب التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية وسط آمال بتعافٍ اقتصادي عالمي سريع مع تقدم لقاحات «كوفيد 19» ونقل أول شحنة من اللقاح داخل الولايات المتحدة.

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