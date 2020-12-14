هيئة المهندسين السعودية تنفي صحة ما يتم تداوله حول تسعيرة أمتار المباني السكنية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الهيئة السعودية للمهندسين على لسان أمينها العام المهندس فرحان الشمري، صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وقال الشمري في تغريدة على حسابه الرسمي بـ "تويتر": "هيئة المهندسين تؤكد وبشكل قاطع عدم صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له".

وأضاف: "لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً ولا يعدو كونه إشاعة مغرضة، ويجب توخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

وتداول مغرّدون، أمس، أن هيئة المهندسين السعودية فرضت رسوماً لإصدار رخص بناء مرتفعة التكلفة ورسوماً أخرى.

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