"دبي لصناعات الطيران" تسلم أول طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" لـ "أميركان إيرلاينز"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "دبي لصناعة الطيران" اليوم عن تسليم أول طائرة من بين 18 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" إلى شركة "أميركان إيرلاينز" في إطار اتفاق شراء وتأجير تم توقيعه مع شركة الطيران الأمريكية في الربع الثالث من هذا العام.

ومن المقرر تسليم الطائرات الباقية خلال الأشهر القادمة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا المساهمة في توفير حلول مفيدة لشركة أميركان إيرلاينز التي تعد من عملائنا على مدى أعوام طويلة، كما يسرنا أن نرى عودة طراز بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة. ونحن سعداء كذلك بالاستثمار في هذه الطائرات المتقدمة تقنياً والموفرة للوقود تماشياً مع التزامنا بالاستدامة البيئية. تتمتع طائرات بوينغ 737 ماكس بكفاءة ممتازة في الوقود وانخفاض الانبعاثات وقلة الضجيج، ما يؤكد التزام شركتنا بنقل أسطولها إلى أصول تقنية أحدث وخفض الأثر البيئي لأعمالنا، ودعم طموحات عملائنا لأن يصبحوا مشغلين أكثر استدامة. ويتضمن حجم أسطول الشركة الذي تديره أو تملكه 22 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8".

من جهتها، قالت ميغان مونتانا، نائب رئيس ورئيس الخزانة في شركة أميركان إيرلاينز: "نحن راضون تماماً عن قدرة شركة دبي لصناعة الطيران على توفير حلول للشراء والاستئجار لهذه الطائرات الـ18. كما أن نجاح "دبي لصناعة الطيران" في تسهيل اتفاقية من هذا النوع في بيئة الأعمال الحالية هو شاهد حي على سمعتها المرموقة وثقتها بشركة أميركان إيلاينز. ونحن نتطلع قدماً إلى شراكة ثنائية ناجحة ومستمرة".

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