«المركزي الأمريكي» يبحث غداً دعم الاقتصاد

المصدر: (واشنطن- أ ف ب)

يصدر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المصرف المركزي)، في اجتماعه الأخير خلال 2020، يومي الثلاثاء والأربعاء، توقعاته حول وضع الاقتصاد الأمريكي، بعد يومين على بدء حملة تلقيح أولى ضد فيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة، وقد يتدخل في سوق السندات، لتجنب ارتفاع نسب الفائدة على المدى الطويل.

وقد يعمد المصرف المركزي الأمريكي إلى مساعدة الاقتصاد، الذي يعاني كثيراً، كما سبق ووعد مرات عدة.وتوقعت كاثي بوستجانكيتش من «أكسفورد إيكونوميكس» أن يمدد «الاحتياطي الفدرالي مهل استحقاق سندات الخزينة، لتوفير دعم نقدي أكبر».

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