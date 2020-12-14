نمو مبيعات «نستله» بوتيرة تقارب 2019

المصدر: واشنطن-د ب أ

قال الرئيس التنفيذي لشركة نستله، مارك شنايدر، إنه من المتوقع أن تنمو المبيعات العضوية للشركة هذا العام في المتوسط بنفس وتيرة العام الماضي تقريبا.

وذكر شنايدر فى تصريحات خلال أحد البرامج بالتلفزيون السويسرى أن حوالى 90 فى المئة من إيراداتها جاءت من الاستهلاك المنزلى لمنتجاتها، وهو الاستهلاك الذى استفاد من إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن شنايدر قوله فى البرنامج التلفزيونى إنه رغم ذلك «فنحن في ركود عالمي، وسيستمر ذلك على الأرجح خلال معظم عام 2021».

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