12.6 % نمو مبيعات الكمبيوترات في العالم بدعم من الجائحة

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

كشفت دراسة تسويقية، ارتفاع مبيعات الكمبيوترات الدفترية والمكتبية، بمعدلات كبيرة خلال العام الجاري، في ظل استمرار جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت مؤسسة «أومديا» للدراسات التسويقية، أن معدلات إنتاج الشاشات التي يتم تصنيعها للكمبيوترات الدفترية، ارتفعت من 190 مليون وحدة عام 2019، إلى ما يقدر بـ 214 مليون وحدة هذا العام، في زيادة نسبتها 6. 12 في المئة، ومن المتوقع أن تتواصل معدلات النمو خلال العام المقبل، إلى ما يقدر بـ 229 مليون شاشة.

وتقول شركة إنتل للإلكترونيات، إن الاتجاه للعمل والدراسة من المنزل، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، عززت مبيعات الكمبيوترات الدفترية بنسب غير مسبوقة. وأضافت أن مبيعات الكمبيوترات المكتبية، حققت هي الأخرى معدلات نمو قوية.

وأفادت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني «بي.سي وورلد»، المتخصص في مجال الكمبيوتر، بأن عدد شاشات الكمبيوترات المكتبية المباعة في 2020، بلغ ما يقدر بـ 159 مليون شاشة، مقابل 144 مليون شاشة في عام 2019، بزيادة نسبتها 4. 10 في المئة، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات العام المقبل إلى 173 مليون شاشة، بزيادة نسبتها 9 في المئة.

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